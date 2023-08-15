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В Японии начали сбрасывать в Тихий океан воду с АЭС «Фукусима-1»

12.30 Четверг, 24 августа 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Япония начала сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. Об этом сообщили в энергокомпании ТЕРСО (оператор АЭС).

Ранее в компании заявили, что сброс будет проходить в два этапа. На первом небольшое количество очищенной воды сливают в вертикальную шахту, затем вода с АЭС постепенно разбавляется водой океана. Специалисты исследуют пробы и приступают ко второму этапу — непрерывному сбросу в океан через подводный тоннель. К марту 2024 года планируется сбросить более 31 тысячи тонн очищенной воды, затем в компании намерены ускорить темпы.

В компании уверяют, что на каждом этапе будут проводить строгий контроль качества воды. Специалисты МАГАТЭ, которые ранее одобрили план по постепенному сбросу очищенной воды с АЭС, заявили, что будут следить за стандартами безопасности.

Между тем, свои опасения высказали несколько стран, в том числе Россия. Ранее в Роспотребнадзоре заявили об усилении радиационного контроля за продукцией, импортируемой из Японии. Импорт японских морепродуктов приостановил Китай. Против сброса выступили также японские рыбаки, они опасаются, что ситуация повлияет на спрос на морепродукты.

Напомним, катастрофа на «Фукусиме-1» произошла в 2011 году в результате землетрясения и цунами. Воду использовали для охлаждения поврежденных реакторов. Сейчас хранилища практически полностью заполнены.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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