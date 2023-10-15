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Десятый президент Финляндии Мартти Ахтисаари умер на 87 году жизни
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари скончался 16 октября, ему было 86 лет.
Об этом пишут финские СМИ со ссылкой на канцелярию президента Финляндии. Сообщается, что экс-глава государства скончался в Хельсинки.
Мартти Ахтисаари был десятым президентом Финляндии, он занимал этот пост в 1994-2000 годах.
Президент республики Саули Ниинистё заявил местным телеканалам, что Мартти Ахтисаари «верил в людей, цивилизацию и добро и прожил великую, замечательную жизнь».
В 2008 году Мартти Ахтисаари был удостоен Нобелевской премии мира за десятилетия миротворческой работы.
Об этом пишут финские СМИ со ссылкой на канцелярию президента Финляндии. Сообщается, что экс-глава государства скончался в Хельсинки.
Мартти Ахтисаари был десятым президентом Финляндии, он занимал этот пост в 1994-2000 годах.
Президент республики Саули Ниинистё заявил местным телеканалам, что Мартти Ахтисаари «верил в людей, цивилизацию и добро и прожил великую, замечательную жизнь».
В 2008 году Мартти Ахтисаари был удостоен Нобелевской премии мира за десятилетия миротворческой работы.
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