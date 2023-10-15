Десятый президент Финляндии Мартти Ахтисаари умер на 87 году жизни

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари скончался 16 октября, ему было 86 лет.Об этом пишут финские СМИ со ссылкой на канцелярию президента Финляндии. Сообщается, что экс-глава государства скончался в Хельсинки.Мартти Ахтисаари был десятым президентом Финляндии, он занимал этот пост в 1994-2000 годах.Президент республики Саули Ниинистё заявил местным телеканалам, что Мартти Ахтисаари «верил в людей, цивилизацию и добро и прожил великую, замечательную жизнь».В 2008 году Мартти Ахтисаари был удостоен Нобелевской премии мира за десятилетия миротворческой работы.