Возрастное ограничение 18+
В Саратовской области в поле обнаружили обломки БПЛА
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Саратовской области в поле обнаружили обломки беспилотника.
«Никто не пострадал», заявил глава Балаковского муниципального района Сергей Грачев.
«Обломки дрона обнаружены на сельскохозяйственных полях в Балаковском районе. Сейчас на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы. Известно, что никто не пострадал. Разрушений нет», — сообщил глава района.
По его словам, выясняются все детали произошедшего.
«Никто не пострадал», заявил глава Балаковского муниципального района Сергей Грачев.
«Обломки дрона обнаружены на сельскохозяйственных полях в Балаковском районе. Сейчас на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы. Известно, что никто не пострадал. Разрушений нет», — сообщил глава района.
По его словам, выясняются все детали произошедшего.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге погибла косуля, врезавшись в стеклянную дверь
15 октября 2023
15 октября 2023
В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошла смертельная авария
07 октября 2023
07 октября 2023