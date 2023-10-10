В Эквадоре выбрали самого молодого президента за всю историю страны

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Завершился второй тур президентских выборов в Эквадоре. По его итогам новым президентом страны стал кандидат от правоцентристского альянса «Национал-демократическое действие» Даниэль Нобоа. Нобоа набирает 52,3% голосов, его соперница из левого движения «Гражданская революция» Луиса Гонсалес, набравшая 47,7% голосов, уже признала своё поражение.Выборы в Эквадоре были досрочными — они стали результатом muerte cruzada (исп. «перекрёстная смерть») — когда отправленный в отставку в результате импичмента (по обвинению в хищениях) президент Гильермо Лассо воспользовался положением эквадорской конституции и распустил парламент.На парламентских выборах выдвинувшее Нобоа «Национал-демократическое действие» имеет куда меньший успех, набирая 14,56%, у «Гражданской революции» — около 40%, между ними с 20,39% расположилось движение MC25, представляющее из себя «зонтичную партию». Всего в парламент избрались представители 11 партий и 6 беспартийных депутатов.Muerte cruzada не обнуляет сроки, поэтому полномочия избранных президента и парламента продлятся лишь до 2025 года.Выборы в Эквадоре сопровождались беспрецедентным для этой страны уровнем насилия — кандидат от МС25 Фернандо Вильявисенсио был застрелен во время встречи с избирателями за две недели до первого тура, также в ходе избирательной кампании был убит лидер «Гражданской революции» в провинции Эсмеральдас Педро Брионес, ещё несколько политиков,в том числе кандидаты в президенты подверглись покушениям.Даниэлю Нобоа 35 лет, он является сыном «бананового короля» и богатейшего человека Эквадора Альваро Нобоа, который 5 раз участвовал в президентских выборах, но все проиграл.Два года назад в ещё одной южноамериканской стране, Чили также был избран самый молодой президент в истории — Габриэлю Боричу на момент избрания тоже было 35 лет.К слову, в президенты России можно выдвигаться как раз по достижении 35-летнего возраста.