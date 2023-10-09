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В Приморье автобус с туристами съехал в кювет, погибли два человека
Фото: телеграм-канал министерства ГОЧС Приморья
В Приморье серьезное ДТП, туристический автобус потерял управление и съехал в кювет.
По данным местного Минздрава, погибли два человека, ранены 13.
«На месте ДТП в Хасанском округе работают 3 бригады скорой медицинской помощи. Двое погибших, 13 человек с травмами в средне-тяжелом состоянии, 4 пассажира с сочетанными травмами в тяжелом состоянии», — сообщили в ведомстве.
Всего в автобусе находилось 48 пассажиров, уточнили в министерстве ГО ЧС Приморья.
Пострадавших госпитализируют, все службы – в состоянии повышенной готовности. На место вылетел вертолет Территориального центра медицины катастроф.
По предварительной информации, туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск, сообщают власти.
По данным местного Минздрава, погибли два человека, ранены 13.
«На месте ДТП в Хасанском округе работают 3 бригады скорой медицинской помощи. Двое погибших, 13 человек с травмами в средне-тяжелом состоянии, 4 пассажира с сочетанными травмами в тяжелом состоянии», — сообщили в ведомстве.
Всего в автобусе находилось 48 пассажиров, уточнили в министерстве ГО ЧС Приморья.
Пострадавших госпитализируют, все службы – в состоянии повышенной готовности. На место вылетел вертолет Территориального центра медицины катастроф.
По предварительной информации, туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск, сообщают власти.
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