Посольство: в Израиле пропали без вести 12 россиян, число погибших «продолжает расти»

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Посольство России в Израиле сообщает о 12-ти пропавших без вести россиянах.Такие данные, по состоянию на 14.00 пятницы, содержатся в списках, предоставленных израильской стороной.Точное число погибших в дипредставительстве не называют. Там сообщили, что число погибших россиян «продолжает расти». «С прискорбием сообщаем, что, согласно поступающим от израильской стороны данным, число погибших граждан Российской Федерации продолжает расти. В настоящее время консульский отдел посольства России проводит необходимую проверку», — отметили в дипмиссии (цитату пресс-службы посольства приводит ряд СМИ).Напомним, ранее сообщалось о четырех погибших россиянах.В посольстве призвали граждан РФ покинуть Израиль. «На сегодняшний день остается возможность покинуть Израиль, в том числе российскими регулярными авиарейсами и рейсами других компаний. Настоятельно рекомендуем российским гражданам ей воспользоваться», — говорится в сообщении посольства.