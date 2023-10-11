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Посольство: в Израиле пропали без вести 12 россиян, число погибших «продолжает расти»
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Посольство России в Израиле сообщает о 12-ти пропавших без вести россиянах.
Такие данные, по состоянию на 14.00 пятницы, содержатся в списках, предоставленных израильской стороной.
Точное число погибших в дипредставительстве не называют. Там сообщили, что число погибших россиян «продолжает расти». «С прискорбием сообщаем, что, согласно поступающим от израильской стороны данным, число погибших граждан Российской Федерации продолжает расти. В настоящее время консульский отдел посольства России проводит необходимую проверку», — отметили в дипмиссии (цитату пресс-службы посольства приводит ряд СМИ).
Напомним, ранее сообщалось о четырех погибших россиянах.
В посольстве призвали граждан РФ покинуть Израиль. «На сегодняшний день остается возможность покинуть Израиль, в том числе российскими регулярными авиарейсами и рейсами других компаний. Настоятельно рекомендуем российским гражданам ей воспользоваться», — говорится в сообщении посольства.
Такие данные, по состоянию на 14.00 пятницы, содержатся в списках, предоставленных израильской стороной.
Точное число погибших в дипредставительстве не называют. Там сообщили, что число погибших россиян «продолжает расти». «С прискорбием сообщаем, что, согласно поступающим от израильской стороны данным, число погибших граждан Российской Федерации продолжает расти. В настоящее время консульский отдел посольства России проводит необходимую проверку», — отметили в дипмиссии (цитату пресс-службы посольства приводит ряд СМИ).
Напомним, ранее сообщалось о четырех погибших россиянах.
В посольстве призвали граждан РФ покинуть Израиль. «На сегодняшний день остается возможность покинуть Израиль, в том числе российскими регулярными авиарейсами и рейсами других компаний. Настоятельно рекомендуем российским гражданам ей воспользоваться», — говорится в сообщении посольства.
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