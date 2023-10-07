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Путин: РФ готова выступить в качестве посредника в палестино-израильском урегулировании
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Владимир Путин заявил, что Россия готова выступить в качестве посредника в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем.
«Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами. Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров», — сказал Путин.
Целью переговоров, по его словам, «должна стать реализация ООНовской формулы двух государств», которая предполагает создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
Путин заявил, что сейчас «главное остановить кровопролитие». Он обратил внимание, что в ходе конфликта убиты и ранены тысячи гражданских лиц с обеих сторон, и назвал происходящее масштабной трагедией (которая, по его словам, стала «результатом провальной политики США»).
Также он высказался по поводу планируемой «наземной операции» в Газе. По его словам, «использование тяжелой техники в жилых районах — это сложное дело, чревато серьезными последствиями для всех сторон». «Потери среди гражданских будут абсолютно неприемлемыми», — сказал Путин.
Кроме того, он заявил о том, что Израиль «подвергся беспрецедентной по своей жесткости атаке и, конечно, имеет право на защиту».
Добавим, ранее в пятницу Путин заявил, что РФ готова оказать содействие в подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
«Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами. Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров», — сказал Путин.
Целью переговоров, по его словам, «должна стать реализация ООНовской формулы двух государств», которая предполагает создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
Путин заявил, что сейчас «главное остановить кровопролитие». Он обратил внимание, что в ходе конфликта убиты и ранены тысячи гражданских лиц с обеих сторон, и назвал происходящее масштабной трагедией (которая, по его словам, стала «результатом провальной политики США»).
Также он высказался по поводу планируемой «наземной операции» в Газе. По его словам, «использование тяжелой техники в жилых районах — это сложное дело, чревато серьезными последствиями для всех сторон». «Потери среди гражданских будут абсолютно неприемлемыми», — сказал Путин.
Кроме того, он заявил о том, что Израиль «подвергся беспрецедентной по своей жесткости атаке и, конечно, имеет право на защиту».
Добавим, ранее в пятницу Путин заявил, что РФ готова оказать содействие в подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
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