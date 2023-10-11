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В Забайкалье экс-полицейский, застреливший коллегу, получил девять с половиной лет строгого режима
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Забайкалье полицейский, застреливший коллегу из табельного пистолета, признан виновным в убийстве.
Речь о старшем оперуполномоченном отдела специального назначения УМВД России по Забайкальскому краю, уточнили в региональном СУ СК.
Следствие и суд установили, что в прошлом сентябре 30-летний сотрудник, который находился в служебном УАЗе, несколько раз выстрелил из пистолета Ярыгина по другой служебной машине, в которой ехали двое полицейских. В результате смертельное ранение получил сотрудник на пассажирском сиденье.
Стрелявший был уволен из органов и заключен под стражу. Суд приговорил его к девяти с половиной годам в колонии строгого режима.
«Кроме того, суд взыскал в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в сумме 3 млн рублей», — сообщили в региональном СУ СК в пятницу.
Между тем, о мотивах осужденного не сообщается.
Напомним, ровно месяц назад, 13 сентября, в Омской области экс-полицейский получил девять лет колонии строгого режима за убийство коллеги из табельного пистолета. Причиной были названы «личные неприязненные отношения».
Добавим, на этой неделе в МВД заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников.
Речь о старшем оперуполномоченном отдела специального назначения УМВД России по Забайкальскому краю, уточнили в региональном СУ СК.
Следствие и суд установили, что в прошлом сентябре 30-летний сотрудник, который находился в служебном УАЗе, несколько раз выстрелил из пистолета Ярыгина по другой служебной машине, в которой ехали двое полицейских. В результате смертельное ранение получил сотрудник на пассажирском сиденье.
Стрелявший был уволен из органов и заключен под стражу. Суд приговорил его к девяти с половиной годам в колонии строгого режима.
«Кроме того, суд взыскал в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в сумме 3 млн рублей», — сообщили в региональном СУ СК в пятницу.
Между тем, о мотивах осужденного не сообщается.
Напомним, ровно месяц назад, 13 сентября, в Омской области экс-полицейский получил девять лет колонии строгого режима за убийство коллеги из табельного пистолета. Причиной были названы «личные неприязненные отношения».
Добавим, на этой неделе в МВД заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников.
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