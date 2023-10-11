Возрастное ограничение 18+

В Забайкалье экс-полицейский, застреливший коллегу, получил девять с половиной лет строгого режима

13.18 Пятница, 13 октября 2023
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Забайкалье полицейский, застреливший коллегу из табельного пистолета, признан виновным в убийстве.

Речь о старшем оперуполномоченном отдела специального назначения УМВД России по Забайкальскому краю, уточнили в региональном СУ СК.

Следствие и суд установили, что в прошлом сентябре 30-летний сотрудник, который находился в служебном УАЗе, несколько раз выстрелил из пистолета Ярыгина по другой служебной машине, в которой ехали двое полицейских. В результате смертельное ранение получил сотрудник на пассажирском сиденье.

Стрелявший был уволен из органов и заключен под стражу. Суд приговорил его к девяти с половиной годам в колонии строгого режима.

«Кроме того, суд взыскал в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в сумме 3 млн рублей», — сообщили в региональном СУ СК в пятницу.

Между тем, о мотивах осужденного не сообщается.

Напомним, ровно месяц назад, 13 сентября, в Омской области экс-полицейский получил девять лет колонии строгого режима за убийство коллеги из табельного пистолета. Причиной были названы «личные неприязненные отношения».

Добавим, на этой неделе в МВД заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Осужденного екатеринбургского тренера перевели в больничную палату из-за проблем со здоровьем
11 октября 2023
Убийце 7-летней девочке из посёлка Верхняя Сысерть приговор смягчать не стали
11 октября 2023
Двум свердловчанам, зарезавшим знакомого у школы, вынесли приговор
09 октября 2023
Двух жителей Дегтярска осудили за избиение до смерти мужчины
11 октября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Уже год новый собственник завода в Екатеринбурге препятствует работе предприятий на промплощадке

По мнению пострадавших предпринимателей, виной всему – бездействие полиции
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
14:45 Ученые ПНИПУ выяснили, как повысить точность определения характеристик звукопоглощающих конструкций в зависимости от уровня шума
14:27 Новая детская площадка открывается в парке Маяковского в Екатеринбурге
13:56 Электросамокатчик сбил женщину на парковке в Серове
13:30 Валерий Сухих: «Среднее профессиональное образование в Прикамье дает студентам практические навыки»
13:24 Мэрия Екатеринбурга проведет аукцион по аренде 12 помещений
12:49 Ради проведения ярмарки на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют парковку
12:20 Цены на бензин незначительно снизились в Свердловской области
11:56 Схемы движения четырех трамваев изменятся в Екатеринбурге
11:23 Нижнему Тагилу направят еще 250 млн рублей на перевод домов с печного отопление на газовое
10:51 В Нижнем Тагиле водителя легковушки после ДТП зажало в машине
10:49 Запрет на регистрационные действия с имуществом подстегнул организацию-должника компенсировать моральный вред от ДТП
10:30 Председателем гордумы Екатеринбурга назначили Анну Гурарий
10:12 В столице Урала будут судить обвиняемого в хищении у банка более 940 тысяч
09:27 Девятилетняя школьница попала под машину на улице Комсомольской в Екатеринбурге
21:23 Сбитый машиной в Екатеринбурге ребёнок получил травму
20:42 В вечерней автоаварии погиб футболист ФК «Уралец-ТС»
20:03 В Тавде началось строительство 4-этажного дома для сирот
19:27 В Артёмовском зафискирован рост смертельных ДТП
19:12 В Екатеринбурге стартовал архитектурный фестиваль
18:39 Очередной екатеринбургский школьник угодил в ДТП
17:59 В Свердловской области снизились цены на овощи
17:20 Сильнейшие самбисты будут защищать честь УрФО на «Кубке воинской славы России» среди школьников
16:56 Неизвестный напал на сотрудников травмпункта в Екатеринбурге
16:25 Масштабный форум медицинских микробиологов стартовал в Екатеринбурге
15:53 Улицу в Екатеринбурге назвали в честь бывшего исполнительного директора аэропорта Кольцово
Все новости
14:08 В Пекине совершено нападение на сотрудника израильского посольства
13:18 В Забайкалье экс-полицейский, застреливший коллегу, получил девять с половиной лет строгого режима
12:39 Производители алкоголя в РФ просят Минфин поднять цены на водку с 2024 года
11:59 Минздрав: новосибирские дерматологи диагностировали у Моны Лизы алопецию
11:19 В Новосибирске воспитателей детсада обвинили в истязании более десяти детей
10:46 Армия Израиля призвала мирных жителей эвакуироваться из города Газа на юг
17:45 ГД одобрила отмену информирования Совета Европы о военном положении
17:17 ЦБ поддержал введение обязательной продажи валютной выручки
16:26 Сигналы тревоги, полученные от летевших над Россией самолетов, объяснили сбоем
15:40 В Волгоградской области школьник в балаклаве подарил учительнице две гвоздики
14:56 В России вступил в силу закон об ответственности за сбор краснокнижных грибов
18:19 В ГД внесли законопроект о запрете использовать животных в цирках
17:41 СМИ: в секторе Газа прекратила работу единственная электростанция
16:53 В МВД заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников
16:13 Жители островов на Сахалине остались без связи из-за повреждения подводного кабеля
15:48 Самолет, летевший из Уфы в Пермь, сел в Ижевске из-за отказа двигателя
14:51 Четверть представителей малого и среднего бизнеса в РФ считают полезными эзотерические практики
14:06 Число пострадавших при столкновении поездов в метро Москвы выросло до трех
13:12 Собянин рассказал о столкновении поездов в метро Москвы, есть пострадавшие
13:04 В Красноярске полиция проверяет сообщения о травле школьника, который снял на видео тараканов в столовой
11:56 Житель Аргентины, который хотел сварить кофе на костре, устроил мощные лесные пожары
11:10 В Актау при обыске у наркокурьеров изъяли более 100 кг марихуаны
10:34 В России число книжных магазинов сократилось на треть за четыре года
09:52 В Израиле число погибших выросло до 1200 человек
18:02 В Подмосковье пьяный сотрудник полиции переехал лежавшего на дороге мужчину
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK