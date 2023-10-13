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Производители алкоголя в РФ просят Минфин поднять цены на водку с 2024 года
Фото: Вечерние Ведомости
Российские производители алкоголя просят Минфин со следующего года поднять минимальные цены на водку на 7%.
Минимальные отпускные цены предлагается повысить с 229 руб. до 243 руб., в оптовом звене — с 238 руб. до 253 руб., в рознице — с 281 руб. до 301 руб. за бутылку 0,5 л, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Союз производителей алкогольной продукции.
Представители бизнеса отмечают, что такие меры нужны в связи с удорожанием «импортных укупорочных средств, тары и ингредиентов», а также в связи с ростом затрат на логистику и растущими акцизами.
Производители алкоголя считают, что повышение минимальных цен «позволит избежать продажи ниже себестоимости и снижения производства».
Издание отмечает, что Союз производителей алкогольной продукции обратился в Минфин еще в сентябре. В Минфине заявили, что «обращение рассматривается».
Минимальные отпускные цены предлагается повысить с 229 руб. до 243 руб., в оптовом звене — с 238 руб. до 253 руб., в рознице — с 281 руб. до 301 руб. за бутылку 0,5 л, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Союз производителей алкогольной продукции.
Представители бизнеса отмечают, что такие меры нужны в связи с удорожанием «импортных укупорочных средств, тары и ингредиентов», а также в связи с ростом затрат на логистику и растущими акцизами.
Производители алкоголя считают, что повышение минимальных цен «позволит избежать продажи ниже себестоимости и снижения производства».
Издание отмечает, что Союз производителей алкогольной продукции обратился в Минфин еще в сентябре. В Минфине заявили, что «обращение рассматривается».
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