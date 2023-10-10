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ГД одобрила отмену информирования Совета Европы о военном положении
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутаты государственной думы одобрили законопроект, который отменяет необходимость уведомлять Совет Европы о введении или прекращении в России военного и чрезвычайного положений.
Проект исключает из законов «О военном положении» и «О чрезвычайном положении» пункты про информирование генсекретаря Совета Европы и сохраняет только положения об информировании генсекретаря ООН.
Напомним, что Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года.
Проект исключает из законов «О военном положении» и «О чрезвычайном положении» пункты про информирование генсекретаря Совета Европы и сохраняет только положения об информировании генсекретаря ООН.
«Закон принят сегодня в третьем чтении. Изменения связаны с прекращением участия России в Совете Европы»,
– пояснили в пресс-службе Госдумы.
Напомним, что Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года.
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