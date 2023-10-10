ЦБ поддержал введение обязательной продажи валютной выручки





– «Подстройка импорта к ужесточению денежно-кредитных условий и рост привлекательности рублевых сбережений для граждан и компаний будут оказывать поддержку рублю», цитирует заявление Центрального банка «Интерфакс».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Банк России поддержал решение властей о введении для ряда крупнейших экспортеров обязательства продавать валютную выручку на внутреннем рынке. Предполагается, то это позволит стабилизировать курс рубля.Ранее Владимир Путин подписал указ о возврате обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами сроком на шесть месяцев. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, указ утвердил список компаний, для которых будут действовать новые требования. Известно, что в список должны будут попасть 43 группы компаний.