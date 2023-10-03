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СМИ: в секторе Газа прекратила работу единственная электростанция
Фото: Вечерние Ведомости
В секторе Газа в среду днем прекратила работу единственная электростанция.
Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на Управление энергетики Газы. Причина остановки в нехватке топлива.
Сообщается, что вскоре после этого объявления начались массовые отключения электроэнергии, пишет издание.
Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на Управление энергетики Газы. Причина остановки в нехватке топлива.
Сообщается, что вскоре после этого объявления начались массовые отключения электроэнергии, пишет издание.
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