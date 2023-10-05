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Самолет, летевший из Уфы в Пермь, сел в Ижевске из-за отказа двигателя
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Самолет, летевший из Уфы в Пермь, экстренно приземлился в Ижевске из-за отказа правого двигателя.
Об этом в среду сообщил телеграм-канал Aviaincident. Позже информацию подтвердили в пресс-службе пермского аэропорта Большое Савино, пишет издание 59.RU.
По данным телеграм-канала, речь о самолёте Як-42, рейс IZA4279 Уфа – Пермь, эксплуатант АО «Ижавиа». «В процессе взлёта КВС доложил об отказе правого двигателя. Сигнал бедствия не объявлял. Принял решение следовать на запасной аэродром Ижевск. Посадка благополучно в 04.52», — сообщается в телеграм-канале.
В пермском аэропорту сообщили журналистам, что «самолет уже починили, его ожидают в Перми».
Об этом в среду сообщил телеграм-канал Aviaincident. Позже информацию подтвердили в пресс-службе пермского аэропорта Большое Савино, пишет издание 59.RU.
По данным телеграм-канала, речь о самолёте Як-42, рейс IZA4279 Уфа – Пермь, эксплуатант АО «Ижавиа». «В процессе взлёта КВС доложил об отказе правого двигателя. Сигнал бедствия не объявлял. Принял решение следовать на запасной аэродром Ижевск. Посадка благополучно в 04.52», — сообщается в телеграм-канале.
В пермском аэропорту сообщили журналистам, что «самолет уже починили, его ожидают в Перми».
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