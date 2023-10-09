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Житель Аргентины, который хотел сварить кофе на костре, устроил мощные лесные пожары
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Аргентине бушуют лесные пожары. По данным местных изданий, огонь охватил уже пять провинций. В некоторых районах пожары подошли вплотную к жилым домам, жителей эвакуируют.
Самые мощные очаги зафиксированы в провинции Кордова в центральной части Аргентины, об этом заявили в Национальной службе пожарной безопасности, пишет издание Telam. В регионе пять активных очагов возгорания, к тушению привлечены самолеты.
Между тем, в городе Вилья-Карлос-Пас, который расположен в этой же провинции, накануне местная полиция задержала подозреваемого в поджоге, ему уже предъявлено обвинение. По информации издания La Voz, 27-летний молодой человек «хотел приготовить кофе».
«Он рассказал полиции, что разжег костер, чтобы приготовить кофе, и из-за ветра потерял контроль над пламенем», — пишет издание. Сейчас мужчина в полиции, какое наказание ему грозит — пока неизвестно.
Тем временем пожар, который начался во второй половине дня в понедельник, подобрался к жилым домам. «Уже сожжены не только лесные массивы, но и дома жителей, некоторые семьи пришлось эвакуировать», — пишет издание. Власти выделили средства для пострадавших из специального фонда.
Самые мощные очаги зафиксированы в провинции Кордова в центральной части Аргентины, об этом заявили в Национальной службе пожарной безопасности, пишет издание Telam. В регионе пять активных очагов возгорания, к тушению привлечены самолеты.
Между тем, в городе Вилья-Карлос-Пас, который расположен в этой же провинции, накануне местная полиция задержала подозреваемого в поджоге, ему уже предъявлено обвинение. По информации издания La Voz, 27-летний молодой человек «хотел приготовить кофе».
«Он рассказал полиции, что разжег костер, чтобы приготовить кофе, и из-за ветра потерял контроль над пламенем», — пишет издание. Сейчас мужчина в полиции, какое наказание ему грозит — пока неизвестно.
Тем временем пожар, который начался во второй половине дня в понедельник, подобрался к жилым домам. «Уже сожжены не только лесные массивы, но и дома жителей, некоторые семьи пришлось эвакуировать», — пишет издание. Власти выделили средства для пострадавших из специального фонда.
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