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В Актау при обыске у наркокурьеров изъяли более 100 кг марихуаны
Фото: пресс-служба КНБ РК
Комитет нацбезопасности Казахстана заявил о пресечении регионального наркоканала в Мангистауской области.
«Пограничной службой и Департаментом КНБ при содействии органов прокуратуры в Мангистауской области пресечен региональный наркоканал. В Актау задержаны четверо граждан Казахстана, подозреваемых в транспортировке и сбыте наркотиков», — сообщает пресс-служба КНБ.
Там добавили, что при обыске было изъято «более 100 кг наркотического вещества "марихуана"».
«Пограничной службой и Департаментом КНБ при содействии органов прокуратуры в Мангистауской области пресечен региональный наркоканал. В Актау задержаны четверо граждан Казахстана, подозреваемых в транспортировке и сбыте наркотиков», — сообщает пресс-служба КНБ.
Там добавили, что при обыске было изъято «более 100 кг наркотического вещества "марихуана"».
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