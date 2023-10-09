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В России на 3% выросла распространенность психических расстройств
Фото: Вечерние Ведомости
Распространенность психических расстройств в России за два года, с 2020 по 2022 год, выросла на 3%.
Об этом сообщила старший научный сотрудник отдела пограничной психиатрии НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава РФ Тамара Вазагаева, пишут «Вести».
По словам эксперта, с 2015-го по 2020 год этот показатель «демонстрировал снижение на 5%».
Причина роста расстройств, по мнению эксперта, может быть связана с «последствиями пандемии».
Добавим, что 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья.
Об этом сообщила старший научный сотрудник отдела пограничной психиатрии НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава РФ Тамара Вазагаева, пишут «Вести».
По словам эксперта, с 2015-го по 2020 год этот показатель «демонстрировал снижение на 5%».
Причина роста расстройств, по мнению эксперта, может быть связана с «последствиями пандемии».
Добавим, что 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья.
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