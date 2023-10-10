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СК: в Уфе нашли тело 14-летней девушки в багажнике машины ее матери
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Уфе в багажнике машины нашли тело 14-летней девушки.
В СК по региону уточнили, что автомобиль принадлежит ее матери.
«Тело 14-летней девушки было обнаружено в багажнике автомобиля ее матери в городе Уфе. В настоящее время на месте происшествия работают руководство, следователи следственного отдела, а также следователи-криминалисты совместно с сотрудниками полиции», — говорится в сообщении СУ СК по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Преступника ищут.
Добавим, ранее во вторник в СК по Республике Башкортостан сообщили, что в Белебеевском районе 22-летняя мать попыталась убить своего полуторагодовалого ребенка. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения, она поссорилась со своим сожителем. Их сын в это время громко плакал. В итоге мать нанесла ребенку «не менее трех ударов ножом в живот, после чего ушла из дома и попросила прохожего вызвать скорую помощь».
Врачам удалось спасти жизнь ребенка. Его доставили санавиацией в больницу в Уфе. Женщина заключена под стражу.
В СК по региону уточнили, что автомобиль принадлежит ее матери.
«Тело 14-летней девушки было обнаружено в багажнике автомобиля ее матери в городе Уфе. В настоящее время на месте происшествия работают руководство, следователи следственного отдела, а также следователи-криминалисты совместно с сотрудниками полиции», — говорится в сообщении СУ СК по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Преступника ищут.
Добавим, ранее во вторник в СК по Республике Башкортостан сообщили, что в Белебеевском районе 22-летняя мать попыталась убить своего полуторагодовалого ребенка. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения, она поссорилась со своим сожителем. Их сын в это время громко плакал. В итоге мать нанесла ребенку «не менее трех ударов ножом в живот, после чего ушла из дома и попросила прохожего вызвать скорую помощь».
Врачам удалось спасти жизнь ребенка. Его доставили санавиацией в больницу в Уфе. Женщина заключена под стражу.
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