Аля Трынова © Вечерние ведомости

В посольстве подтвердили гибель второго гражданина РФ в Израиле.Об этом в эфире Первого канала сообщил посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов. По его словам, «есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан».Фамилии и подробности дипломат не приводит. В посольстве пока не связались с родственниками и не знают всех обстоятельств, сказал дипломат.По его словам, в посольство поступило «несколько сотен обращений» от граждан РФ с просьбой «предусмотреть возможность их вывоза».Ранее представители «Хамас» заявили СМИ, что в секторе Газа в плену находятся «десятки человек с двойным гражданством», в том числе с российским. Позже РИА Новости со ссылкой на представителя «Хамас» написали, что там пока не могут «подтвердить наличие людей с гражданством РФ среди захваченных заложников».