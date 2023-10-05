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В посольстве подтвердили гибель второго гражданина РФ в Израиле
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В посольстве подтвердили гибель второго гражданина РФ в Израиле.
Об этом в эфире Первого канала сообщил посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов. По его словам, «есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан».
Фамилии и подробности дипломат не приводит. В посольстве пока не связались с родственниками и не знают всех обстоятельств, сказал дипломат.
По его словам, в посольство поступило «несколько сотен обращений» от граждан РФ с просьбой «предусмотреть возможность их вывоза».
Ранее представители «Хамас» заявили СМИ, что в секторе Газа в плену находятся «десятки человек с двойным гражданством», в том числе с российским. Позже РИА Новости со ссылкой на представителя «Хамас» написали, что там пока не могут «подтвердить наличие людей с гражданством РФ среди захваченных заложников».
Об этом в эфире Первого канала сообщил посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов. По его словам, «есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан».
Фамилии и подробности дипломат не приводит. В посольстве пока не связались с родственниками и не знают всех обстоятельств, сказал дипломат.
По его словам, в посольство поступило «несколько сотен обращений» от граждан РФ с просьбой «предусмотреть возможность их вывоза».
Ранее представители «Хамас» заявили СМИ, что в секторе Газа в плену находятся «десятки человек с двойным гражданством», в том числе с российским. Позже РИА Новости со ссылкой на представителя «Хамас» написали, что там пока не могут «подтвердить наличие людей с гражданством РФ среди захваченных заложников».
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