Возрастное ограничение 18+
В Новосибирской области проводят проверку после обнаружения тела полицейского
Фото: Вечерние Ведомости
В Новосибирской области проводят служебную проверку после обнаружения тела сотрудника полиции.
Об этом сообщили в ГУМВД по региону.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что в Новосибирской области с собой покончил 28-летний старший сержант полиции.
«Девятого октября 2023 года во дворе дома, расположенного в городе Карасуке Новосибирской области, было обнаружено тело сотрудника полиции. В настоящее время по данному факту начальником ГУМВД России по Новосибирской области назначена служебная проверка», — сообщает ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу главка. Информацию о самоубийстве и якобы найденной при сотруднике предсмертной записке в ведомстве не комментировали.
Также во вторник телеграм-канал Shot написал, что в ХМАО 31-летний полицейский был найден мёртвым в рабочем кабинете. По предварительной версии, он также покончил с собой. Официальных комментариев пока нет.
Об этом сообщили в ГУМВД по региону.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что в Новосибирской области с собой покончил 28-летний старший сержант полиции.
«Девятого октября 2023 года во дворе дома, расположенного в городе Карасуке Новосибирской области, было обнаружено тело сотрудника полиции. В настоящее время по данному факту начальником ГУМВД России по Новосибирской области назначена служебная проверка», — сообщает ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу главка. Информацию о самоубийстве и якобы найденной при сотруднике предсмертной записке в ведомстве не комментировали.
Также во вторник телеграм-канал Shot написал, что в ХМАО 31-летний полицейский был найден мёртвым в рабочем кабинете. По предварительной версии, он также покончил с собой. Официальных комментариев пока нет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Улицу Окружную перекроют в Екатеринбурге
06 октября 2023
06 октября 2023
На Вторчермете в Екатеринбурге временно отключат электричество
06 октября 2023
06 октября 2023
Прощание с экс-главой свердловской полиции состоится 4 октября
02 октября 2023
02 октября 2023