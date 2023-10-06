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В двух регионах России сотрудники полиции совершили самоубийства
Фото: Вечерние Ведомости
В двух регионах России молодые сотрудники полиции совершили самоубийства.
Информация, которую пока не подтвердили и не комментировали официальные органы, появилась во вторник в телеграм-каналах Baza и Shot.
В первом случае речь идет о Новосибирской области, где, по данным Baza, с собой покончил 28-летний старший сержант полиции. Его тело нашли во дворе дома. Канал утверждает, что в служебном удостоверении полицейского якобы лежала записка, в которой тот обвинил в своей смерти главу районного ОВД. При этом, как пишет канал, у сотрудника не было кредитов и долгов, а также «не имелось проблем на службе и в коллективе».
Второй случай, как пишет Shot, произошел в ХМАО. 31-летний полицейский, старшина группы тылового обеспечения, был найден мёртвым в рабочем кабинете. По предварительной версии, он также покончил с собой. Тело обнаружили сегодня около полуночи в здании отдела МВД, сообщает канал. По данным Shot, сотрудник недавно развелся с женой. В ХМАО он переехал из Новосибирской области.
Информация, которую пока не подтвердили и не комментировали официальные органы, появилась во вторник в телеграм-каналах Baza и Shot.
В первом случае речь идет о Новосибирской области, где, по данным Baza, с собой покончил 28-летний старший сержант полиции. Его тело нашли во дворе дома. Канал утверждает, что в служебном удостоверении полицейского якобы лежала записка, в которой тот обвинил в своей смерти главу районного ОВД. При этом, как пишет канал, у сотрудника не было кредитов и долгов, а также «не имелось проблем на службе и в коллективе».
Второй случай, как пишет Shot, произошел в ХМАО. 31-летний полицейский, старшина группы тылового обеспечения, был найден мёртвым в рабочем кабинете. По предварительной версии, он также покончил с собой. Тело обнаружили сегодня около полуночи в здании отдела МВД, сообщает канал. По данным Shot, сотрудник недавно развелся с женой. В ХМАО он переехал из Новосибирской области.
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