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150 автозаправочных станций перестали работать в Дагестане после проверки прокуратуры
Фото: Вечерние ведомости
Масштабная проверка по указанию генерального прокурора РФ Игоря Краснова привела к приостановке работы заправок в связи с выявленными нарушениями требований по пожарной и промышленной безопасности объектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуроры в Дагестане совместно с уполномоченными органами провели проверку более 650 заправок и станций техобслуживания автомобилей в связи с пожаром, возникшим 14 августа 2023 года на АЗС в Махачкале.
Основные нарушения, обнаруженные во время проверки:
1. Привлечение необученных сотрудников;
2. Эксплуатация заправки без использования лицензии;
3. Незаконное хранение аммиачной селитры общим весом до 280 тонн.
В результате проверки прокуроры внесли более 1300 актов реагирования для устранения выявленных нарушений. Было закрыто 150 заправочных станций.
Напомним, в августе несколько десятков человек погибли и пострадали из-за взрыва на АЗС в Махачкале.
Прокуроры в Дагестане совместно с уполномоченными органами провели проверку более 650 заправок и станций техобслуживания автомобилей в связи с пожаром, возникшим 14 августа 2023 года на АЗС в Махачкале.
Основные нарушения, обнаруженные во время проверки:
1. Привлечение необученных сотрудников;
2. Эксплуатация заправки без использования лицензии;
3. Незаконное хранение аммиачной селитры общим весом до 280 тонн.
В результате проверки прокуроры внесли более 1300 актов реагирования для устранения выявленных нарушений. Было закрыто 150 заправочных станций.
Напомним, в августе несколько десятков человек погибли и пострадали из-за взрыва на АЗС в Махачкале.
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