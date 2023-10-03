Возрастное ограничение 18+
Юрий Шевчук перенёс инфаркт миокарда
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук перенёс инфаркт миокарда. Это случилось ещё в сентябре, сообщили на официальном сайте группы.
Сейчас музыкант проходит реабилитацию и чувствует себя хорошо, добавили в группе ДДТ. Однако из-за перенесённого инфаркта концерты ДДТ, запланированные на ближайшее время будут перенесены. Ожидается, что восстановление лидера группы продлится до декабря.
Группа ДДТ в связи с произошедшим объявила о новых датах концертов рок-коллектива:
Дубай — 3 января 2024 года, Coca-Cola Arena;
Тель-Авив — 6 января 2024 года, Menorah Mivtachim Arena;
Белград — 10 января 2024 года, MTS Dvorana;
Лимасол — 11 мая 2024 года, ZANTE Venue.
Группа в своём сообщении уточняет, что все билеты, купленные на предыдущие даты, действительны и не требуют дополнительных действий по обмену.
Сейчас музыкант проходит реабилитацию и чувствует себя хорошо, добавили в группе ДДТ. Однако из-за перенесённого инфаркта концерты ДДТ, запланированные на ближайшее время будут перенесены. Ожидается, что восстановление лидера группы продлится до декабря.
Группа ДДТ в связи с произошедшим объявила о новых датах концертов рок-коллектива:
Дубай — 3 января 2024 года, Coca-Cola Arena;
Тель-Авив — 6 января 2024 года, Menorah Mivtachim Arena;
Белград — 10 января 2024 года, MTS Dvorana;
Лимасол — 11 мая 2024 года, ZANTE Venue.
Группа в своём сообщении уточняет, что все билеты, купленные на предыдущие даты, действительны и не требуют дополнительных действий по обмену.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поликлинику в Буланаше планируют отремонтировать
03 октября 2023
03 октября 2023
Около 700 миллионов рублей выделяют власти Свердловской области на ремонт Серовского тракта
03 октября 2023
03 октября 2023
Подозреваемого в причастности к смерти девушки велосипедиста оставили в ИК Каменска-Уральского
03 октября 2023
03 октября 2023