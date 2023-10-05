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В посольстве РФ заявили, что у них нет подтвержденных данных о погибших в Израиле россиянах
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В посольстве России в Израиле к утру понедельника нет «подтвержденных данных» о гибели или пропаже без вести россиян.
«На 10.30 утра 9 октября подтвержденных данных о гибели, раненых или пропавших без вести гражданах России у нас нет», — сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире «Россия 24». По его словам, «данные о потерях с обеих сторон очень огромные», в посольстве не исключают, что «могут быть пострадавшие среди российских граждан».
В посольстве заявили, что РФ готова «принять радикальные меры» по вывозу граждан из Израиля «в случае ухудшения обстановки».
Ранее стало известно, что власти Казахстана готовят вывозной рейс из Тель-Авива. Также минувшей ночью Венгрия вывезла более 200 граждан на двух самолетах, сообщали в МИД страны.
Напомним, в Израиле число погибших в результате нападения ХАМАС выросло до 700, пострадали более 2300 человек.
В секторе Газа число погибших, по данным к этому часу, увеличилось до 493, пострадали более 2750 человек.
«На 10.30 утра 9 октября подтвержденных данных о гибели, раненых или пропавших без вести гражданах России у нас нет», — сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире «Россия 24». По его словам, «данные о потерях с обеих сторон очень огромные», в посольстве не исключают, что «могут быть пострадавшие среди российских граждан».
В посольстве заявили, что РФ готова «принять радикальные меры» по вывозу граждан из Израиля «в случае ухудшения обстановки».
Ранее стало известно, что власти Казахстана готовят вывозной рейс из Тель-Авива. Также минувшей ночью Венгрия вывезла более 200 граждан на двух самолетах, сообщали в МИД страны.
Напомним, в Израиле число погибших в результате нападения ХАМАС выросло до 700, пострадали более 2300 человек.
В секторе Газа число погибших, по данным к этому часу, увеличилось до 493, пострадали более 2750 человек.
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