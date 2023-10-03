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В Израиле число погибших выросло до 700, в секторе Газа погибли более 430 человек
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Израиле число погибших в результате нападения ХАМАС выросло до 700, пострадали более 2,2 тысяч человек.
Данные приводит государственная телерадиокомпания Kan.
В секторе Газа, по разным данным, погибли от 413 до 436 человек, сообщают в СМИ со ссылкой на Минздрав Палестины. Пострадали более 2200 человек.
По информации The Guardian, в секторе Газа погибли по меньшей мере 78 детей (по другим данным среди жертв 91 ребенок). В Израиле данные о жертвах среди детей пока не приводят.
СМИ со ссылкой на поисково-спасательную организацию Zaka пишут, что на месте проведения музыкального фестиваля на юге Израиля, который подвергся нападению 7 октября со стороны ХАМАС, обнаружены тела около 260 человек. Фестиваль проходил вблизи границы с сектором Газа.
Утром в понедельник представители армии Израиля провели брифинг. Там заявили, что боевые действия продолжаются «в семи или восьми районах», в том числе сообщается о захвате заложников в одном из районов на юге страны, передает The Guardian. В Ашкелоне продолжаются ракетные и артиллерийские обстрелы.
Ранее сообщалось, что израильская авиация за ночь нанесла удары по более чем 500 объектам в секторе Газа, в том числе атаке подверглись семь командных центров ХАМАС, «нанесены удары по многочисленным многоэтажным зданиям».
СМИ со ссылкой на представителей ХАМАС сообщали, что взяты в плен «более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных».
В МИД РФ после обострения палестино-израильского конфликта призвали Израиль и Палестину «прекратить огонь и вернуться за стол переговоров».
Данные приводит государственная телерадиокомпания Kan.
В секторе Газа, по разным данным, погибли от 413 до 436 человек, сообщают в СМИ со ссылкой на Минздрав Палестины. Пострадали более 2200 человек.
По информации The Guardian, в секторе Газа погибли по меньшей мере 78 детей (по другим данным среди жертв 91 ребенок). В Израиле данные о жертвах среди детей пока не приводят.
СМИ со ссылкой на поисково-спасательную организацию Zaka пишут, что на месте проведения музыкального фестиваля на юге Израиля, который подвергся нападению 7 октября со стороны ХАМАС, обнаружены тела около 260 человек. Фестиваль проходил вблизи границы с сектором Газа.
Утром в понедельник представители армии Израиля провели брифинг. Там заявили, что боевые действия продолжаются «в семи или восьми районах», в том числе сообщается о захвате заложников в одном из районов на юге страны, передает The Guardian. В Ашкелоне продолжаются ракетные и артиллерийские обстрелы.
Ранее сообщалось, что израильская авиация за ночь нанесла удары по более чем 500 объектам в секторе Газа, в том числе атаке подверглись семь командных центров ХАМАС, «нанесены удары по многочисленным многоэтажным зданиям».
СМИ со ссылкой на представителей ХАМАС сообщали, что взяты в плен «более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных».
В МИД РФ после обострения палестино-израильского конфликта призвали Израиль и Палестину «прекратить огонь и вернуться за стол переговоров».
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