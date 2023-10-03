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Минздрав: на Сахалине женщина 80 лет живет с трехсантиметровой иглой в мозге
Фото: Минздрав Сахалинской области
В Минздраве Сахалинской области рассказали о 80-летней пациентке с трехсантиметровой иглой в головном мозге.
Рентгенологи обнаружили иглу при проведении компьютерной томографии. Выяснилось, что пациентка живет с инородным телом в голове с рождения и «впоследствии её никогда не мучали головные боли».
В Минздраве заявили о шокирующих подробностях того, как игла попала в голову ребенку. В ведомстве утверждают, что якобы «родители решили умертвить ребёнка в сложное [зацензурено] голодное время». «Игла проникла в левую теменную долю <...> девочка выжила», — сообщили в министерстве.
Сейчас здоровью пациентки ничего не угрожает, за её состоянием наблюдает лечащий врач. «Оперативное вмешательство было принято не проводить, так как это может только ухудшить её состояние», — добавили в ведомстве.
Напомним, этим летом в Минздраве Удмуртии рассказали о мужчине, который более 30 лет живет с боевой пулей в головном мозге. Пациент случайно узнал об этом во время обследования.
Рентгенологи обнаружили иглу при проведении компьютерной томографии. Выяснилось, что пациентка живет с инородным телом в голове с рождения и «впоследствии её никогда не мучали головные боли».
В Минздраве заявили о шокирующих подробностях того, как игла попала в голову ребенку. В ведомстве утверждают, что якобы «родители решили умертвить ребёнка в сложное [зацензурено] голодное время». «Игла проникла в левую теменную долю <...> девочка выжила», — сообщили в министерстве.
Сейчас здоровью пациентки ничего не угрожает, за её состоянием наблюдает лечащий врач. «Оперативное вмешательство было принято не проводить, так как это может только ухудшить её состояние», — добавили в ведомстве.
Напомним, этим летом в Минздраве Удмуртии рассказали о мужчине, который более 30 лет живет с боевой пулей в головном мозге. Пациент случайно узнал об этом во время обследования.
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