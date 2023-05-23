Возрастное ограничение 18+
В Удмуртии мужчина от врачей узнал, что более 30 лет живет с пулей в головном мозге
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Удмуртии мужчина случайно узнал, что более 30 лет живет с боевой пулей в головном мозге. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
К врачам 52-летний пациент, ветеран боевых действий, обратился с жалобой на затруднение дыхания — после травмы у него была искривлена носовая перегородка. Врачи назначили операцию.
«В список обязательного обследования перед операцией входит СКТ головы и околоносовых пазух. Но в данном случае на снимке мы увидели инородное тело в головном мозге, о котором пациент не знал», — рассказала главный оториноларинголог Минздрава Удмуртии Сусанна Арутюнян (ее цитирует региональный Минздрав).
Врачи связались с нейрохирургами, которые определили, что инородный предмет — боевая пуля, которая находится в мозге мужчины уже более 30 лет. «Пуля застряла в центральной части мозга, в средней черепной ямке, и никак не мешала пациенту вести обычный образ жизни», — сообщили в министерстве.
Извлекать пулю врачи не рискнули. «Можно было бы попробовать извлечь инородное тело, но так как пациента оно не беспокоит, нейрохирурги приняли решение трепанацию не проводить и разрешили проведение операции по исправлению носовой перегородки. Мы успешно восстановили мужчине носовое дыхание, а это очень важно для полноценной жизни, даже с пулей в голове!», — отметила Сусанна Арутюнян.
Пациента уже выписали из больницы. «Напоследок врачи рекомендовали ему не проводить МРТ-исследования и регулярно наблюдаться у специалистов», — добавили в Минздраве.
К врачам 52-летний пациент, ветеран боевых действий, обратился с жалобой на затруднение дыхания — после травмы у него была искривлена носовая перегородка. Врачи назначили операцию.
«В список обязательного обследования перед операцией входит СКТ головы и околоносовых пазух. Но в данном случае на снимке мы увидели инородное тело в головном мозге, о котором пациент не знал», — рассказала главный оториноларинголог Минздрава Удмуртии Сусанна Арутюнян (ее цитирует региональный Минздрав).
Врачи связались с нейрохирургами, которые определили, что инородный предмет — боевая пуля, которая находится в мозге мужчины уже более 30 лет. «Пуля застряла в центральной части мозга, в средней черепной ямке, и никак не мешала пациенту вести обычный образ жизни», — сообщили в министерстве.
Извлекать пулю врачи не рискнули. «Можно было бы попробовать извлечь инородное тело, но так как пациента оно не беспокоит, нейрохирурги приняли решение трепанацию не проводить и разрешили проведение операции по исправлению носовой перегородки. Мы успешно восстановили мужчине носовое дыхание, а это очень важно для полноценной жизни, даже с пулей в голове!», — отметила Сусанна Арутюнян.
Пациента уже выписали из больницы. «Напоследок врачи рекомендовали ему не проводить МРТ-исследования и регулярно наблюдаться у специалистов», — добавили в Минздраве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».