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В США в кампусе университета произошла стрельба, ранены пять человек
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В США в кампусе Государственного университета Моргана в Балтиморе (штат Мэриленд) произошла стрельба.
По предварительным данным, ранены пять человек, четверо из них студенты, сообщает NBC News со ссылкой полицию. Все пострадавшие госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.
Стрельба началась примерно в 22:00 по местному времени. На место прибыли полицейские, здания общежитий оцепили. Полиция призвала студентов и преподавателей не выходить из зданий и найти укрытие.
Примерно к полуночи в полиции заявили, что «угроза миновала», однако, по сообщениям в СМИ, стрелок все еще не задержан. В среду занятия в вузе отменили.
Стрельба произошла во время праздника, который был посвящен встрече выпускников.
По предварительным данным, ранены пять человек, четверо из них студенты, сообщает NBC News со ссылкой полицию. Все пострадавшие госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.
Стрельба началась примерно в 22:00 по местному времени. На место прибыли полицейские, здания общежитий оцепили. Полиция призвала студентов и преподавателей не выходить из зданий и найти укрытие.
Примерно к полуночи в полиции заявили, что «угроза миновала», однако, по сообщениям в СМИ, стрелок все еще не задержан. В среду занятия в вузе отменили.
Стрельба произошла во время праздника, который был посвящен встрече выпускников.
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