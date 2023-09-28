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В Приморье ограничат оборот одноразовой пластиковой посуды
Фото: Вечерние Ведомости
В Приморье во время спортивных и культурно-массовых мероприятий запретят использовать одноразовую пластиковую посуду.
Соответствующее поручение главам муниципалитетов и профильных ведомств дал губернатор Олег Кожемяко, сообщает пресс-служба правительства региона.
Одноразовый пластик на таких мероприятиях заменят на биоразлагаемую посуду.
Кроме того, долю пластика понизят в сетях общественного питания, зонах отдыха, образовательных и медицинских учреждениях.
Также в региональном правительстве готовят соответствующие предложения о внесении изменений в санитарно-гигиенические нормы, которые касаются питания в больницах, детсадах, школах и соцучреждениях. Там вместо пластиковой одноразовой посуды также предлагается использовать биоразлагаемую, изготовленную из экологически чистых материалов.
Соответствующее поручение главам муниципалитетов и профильных ведомств дал губернатор Олег Кожемяко, сообщает пресс-служба правительства региона.
Одноразовый пластик на таких мероприятиях заменят на биоразлагаемую посуду.
Кроме того, долю пластика понизят в сетях общественного питания, зонах отдыха, образовательных и медицинских учреждениях.
Также в региональном правительстве готовят соответствующие предложения о внесении изменений в санитарно-гигиенические нормы, которые касаются питания в больницах, детсадах, школах и соцучреждениях. Там вместо пластиковой одноразовой посуды также предлагается использовать биоразлагаемую, изготовленную из экологически чистых материалов.
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