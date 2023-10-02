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В Ачинске возбудили уголовное дело после драки четырех школьниц
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В красноярском Ачинске подрались школьницы, возбуждено уголовное дело.
По данным регионального СК, 30 сентября три ученицы (14 и 15 лет) избили 15-летнюю знакомую недалеко от школы. Девочку били руками и ногами по телу и голове. Драку заметила прохожая и вызвала «скорую». Пострадавшая девочка сейчас в больнице.
«Предварительно, причиной конфликта стали длительные, личные неприязненные отношения между потерпевшей и одной из девушек, причинявших побои», — сообщили в региональном СУ СК.
Там добавили, что председателем СК России дано поручение руководству управления о возбуждении уголовного дела и докладе о ходе его расследования.
По данным регионального СК, 30 сентября три ученицы (14 и 15 лет) избили 15-летнюю знакомую недалеко от школы. Девочку били руками и ногами по телу и голове. Драку заметила прохожая и вызвала «скорую». Пострадавшая девочка сейчас в больнице.
«Предварительно, причиной конфликта стали длительные, личные неприязненные отношения между потерпевшей и одной из девушек, причинявших побои», — сообщили в региональном СУ СК.
Там добавили, что председателем СК России дано поручение руководству управления о возбуждении уголовного дела и докладе о ходе его расследования.
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