Палата представителей США проголосовала за отставку спикера-республиканца Маккарти

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Палата представителей США проголосовала за отставку спикера-республиканца Кевина Маккарти.«За» проголосовали 216 конгрессменов, «против» — 210.Прошение об отстранении Маккарти от должности ранее подал член палаты представителей республиканец Мэтт Гетц. Он критиковал Маккарти по финансовым вопросам и за «сделку» с демократами, которая позволяет обходить ограничения по расходам, установленные республиканцами. Так, его «компромисс с демократами» позволил принять законопроект о бюджете во избежание шатдауна (приостановки работы правительства).Напомним,1 октября Байден вслед за решением обеих палат утвердил проект бюджета на 45 дней. В этот проект не вошла помощь Украине. Таким образом власти хотели избежать кризиса и так называемого шатдауна. За исключение из законопроекта средств на помощь Украине в том числе высказался спикер Маккарти. Между тем, по информации в американских СМИ, однопартийцы обвинили Маккарти в том, что он якобы согласовал с Байденом «секретную сделку», которая касается финансирования Украины.Добавим, что в истории США это первый случай отстранения спикера нижней палаты.