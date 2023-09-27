Возрастное ограничение 18+
Болгария вводит запрет на въезд машин с российскими номерами
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Болгария со 2 октября вводит запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами.
Об этом сообщают СМИ Болгарии со ссылкой на главу пограничной полиции Антона Златанова. По его словам, местные власти «активно работали» над вопросом с прошлого четверга, запрет начнет действовать уже сегодня «к концу дня».
Напомним, ранее аналогичные запреты уже ввели власти Норвегии, Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы.
Об этом сообщают СМИ Болгарии со ссылкой на главу пограничной полиции Антона Златанова. По его словам, местные власти «активно работали» над вопросом с прошлого четверга, запрет начнет действовать уже сегодня «к концу дня».
Напомним, ранее аналогичные запреты уже ввели власти Норвегии, Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Жители Уктуса выступили против строительства рядом со школой исправительного центра
27 сентября 2023
27 сентября 2023
Свердловским полицейским из-за дефицита работников пообещали доплату
27 сентября 2023
27 сентября 2023