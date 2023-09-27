Болгария вводит запрет на въезд машин с российскими номерами

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Болгария со 2 октября вводит запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами.Об этом сообщают СМИ Болгарии со ссылкой на главу пограничной полиции Антона Златанова. По его словам, местные власти «активно работали» над вопросом с прошлого четверга, запрет начнет действовать уже сегодня «к концу дня».Напомним, ранее аналогичные запреты уже ввели власти Норвегии, Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы.