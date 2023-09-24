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В Ираке во время пожара на свадьбе погибли 120 человек, более 200 пострадали
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В иракской провинции Найнава вечером во вторник произошел пожар в зале, где проводили свадебную церемонию.
По последним данным властей, погибли 120 человек, еще 200 получили ранения, пишет агентство Al Arabiyа.
Между тем, по информации иракского Красного Креста, число жертв и пострадавших оценивается в 450 человек.
Причиной возгорания, по предварительным данным, стало использование фейерверков в зале. Кроме того, как выяснилось, зал был покрыт легковоспламеняющимися панелями, часть зала обрушилась во время пожара, пишет издание. Также не были соблюдены требования противопожарной безопасности.
В регион направлено «большое количество машин скорой помощи для перевозки раненых».
По последним данным властей, погибли 120 человек, еще 200 получили ранения, пишет агентство Al Arabiyа.
Между тем, по информации иракского Красного Креста, число жертв и пострадавших оценивается в 450 человек.
Причиной возгорания, по предварительным данным, стало использование фейерверков в зале. Кроме того, как выяснилось, зал был покрыт легковоспламеняющимися панелями, часть зала обрушилась во время пожара, пишет издание. Также не были соблюдены требования противопожарной безопасности.
В регион направлено «большое количество машин скорой помощи для перевозки раненых».
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