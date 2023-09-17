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МЧС: в Уфе загорелось здание хлебокомбината
Фото: МЧС России
В Уфе минувшей ночью загорелось здание хлебокомбината, пожар возник на площади 60 квадратных метров.
В экстренных службах сообщили, что в ходе тушения обрушилась торцевая стена корпуса на площади 200 квадратных метров. Пострадал один человек. В местных СМИ пишут, что пострадал сотрудник хлебокомбината.
К 8 утра в региональном МЧС сообщили, что открытое горение на Уфимском комбинате хлебопродуктов ликвидировано. На месте пожара находится временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по Республике Башкортостан Эдуард Идрисов. Тушение продолжается.
В экстренных службах сообщили, что в ходе тушения обрушилась торцевая стена корпуса на площади 200 квадратных метров. Пострадал один человек. В местных СМИ пишут, что пострадал сотрудник хлебокомбината.
К 8 утра в региональном МЧС сообщили, что открытое горение на Уфимском комбинате хлебопродуктов ликвидировано. На месте пожара находится временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по Республике Башкортостан Эдуард Идрисов. Тушение продолжается.
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