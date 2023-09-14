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В столице Индонезии демонстранты подожгли здание мэрии
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Джакарте демонстранты подожгли здание мэрии.
По данным местного портала, протестующие требовали компенсации за земли от золотодобывающей компании. Сообщается, что ранее у людей «изъяли землю», выплаты компенсаций по какой-то причине задерживаются.
Мэрию подожгли накануне, сильный пожар начался на крыше. Его удалось потушить, однако здание получило серьезные повреждения, сообщает местная полиция. Кроме того, как пишут СМИ, демонстранты напали на другие административные здания.
Полиция попыталась успокоить толпы протестующих, но на месте «началась анархия», пишет портал Detik. Несколько человек были задержаны. О пострадавших и жертвах не сообщается.
По данным местного портала, протестующие требовали компенсации за земли от золотодобывающей компании. Сообщается, что ранее у людей «изъяли землю», выплаты компенсаций по какой-то причине задерживаются.
Мэрию подожгли накануне, сильный пожар начался на крыше. Его удалось потушить, однако здание получило серьезные повреждения, сообщает местная полиция. Кроме того, как пишут СМИ, демонстранты напали на другие административные здания.
Полиция попыталась успокоить толпы протестующих, но на месте «началась анархия», пишет портал Detik. Несколько человек были задержаны. О пострадавших и жертвах не сообщается.
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