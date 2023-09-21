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ФНС объявила о запуске сервиса подбора имени ребенку
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
ФНС России запустила «сервис подбора имени ребенку».
Сервис появился на портале ЕГР ЗАГС. В ведомстве считают, что это поможет будущим родителям выбрать имя для ребенка.
«Сервис позволяет родителям подобрать имя с учетом различных критериев: пола ребенка, наиболее часто встречающегося сочетания имени и отчества, пожеланий к популярности или редкости имени, его первым буквам или длине, с учетом региональных и национальных особенностей», — говорится в сообщении.
Например, если запросить популярное в России имя для мальчика, сервис предлагает имя Тимофей, редкое — Гамзат (для девочек — Милана и Нафиса соответственно).
К параметрам выбора можно добавить регион. Так, в Свердловской области в качестве популярного предлагается имя Илья, редкое — Абдуллох. Для девочки в этом регионе популярным считается имя Кира (редкое имя корреспондент узнать не смог, так как сервис перестал отвечать).
В ведомстве также добавили, что вариант имени «можно сгенерировать и случайным образом».
Сервис появился на портале ЕГР ЗАГС. В ведомстве считают, что это поможет будущим родителям выбрать имя для ребенка.
«Сервис позволяет родителям подобрать имя с учетом различных критериев: пола ребенка, наиболее часто встречающегося сочетания имени и отчества, пожеланий к популярности или редкости имени, его первым буквам или длине, с учетом региональных и национальных особенностей», — говорится в сообщении.
Например, если запросить популярное в России имя для мальчика, сервис предлагает имя Тимофей, редкое — Гамзат (для девочек — Милана и Нафиса соответственно).
К параметрам выбора можно добавить регион. Так, в Свердловской области в качестве популярного предлагается имя Илья, редкое — Абдуллох. Для девочки в этом регионе популярным считается имя Кира (редкое имя корреспондент узнать не смог, так как сервис перестал отвечать).
В ведомстве также добавили, что вариант имени «можно сгенерировать и случайным образом».
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