Протестующие в Ереване блокируют улицы, задержан лидер оппозиции

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Ереване снова начались протесты в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.Во пятницу утром толпы собираются в центре города, люди идут к зданию правительства. На улицах усиленные блоки полиции. По информации местных СМИ, на данный момент протестующие заблокировали ряд улиц, в том числе ключевой транспортный узел проспект Мясникяна.Сообщается, что на акции протеста полиция уже задержала лидера оппозиционного блока «Мать-Армения» Андраника Теваняна, его доставили в отдел.«Децентрализованные акции неповиновения в защиту Нагорного Карабаха», как их называют в местных СМИ, проходят с новой силой, протестующие требуют отставки Никола Пашиняна и намерены сорвать заседание кабмина. В эти минуты спецназ готовится к усиленной охране здания правительства.Ранее полицейские освободили центральные тротуары Еревана от электросамокатов, а также, как пишут пользователи соцсетей, якобы от скамеек. В местных СМИ предположили, что это сделано для того, чтобы протестующие не могли перекрывать улицы.