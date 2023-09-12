Президент Азербайджана извинился перед Путиным за гибель российских военных в Карабахе

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Президент Азербайджана Алиев извинился перед Владимиром Путиным после гибели российских военных-миротворцев в непризнанном Нагорном Карабахе.Кроме того, он заявил, что готов оказать «материальную помощь» семьям убитых российских военных.В официальных сообщениях указано, что будет произведено «тщательное расследование» этого инцидента, а все виновные понесут «должное наказание».Напомним, вчера автомобиль с российскими военными обстреляли, все находившиеся в автомобиле погибли. Сколько россиян находилось в транспорте Минобороны РФ вчера не сообщало.