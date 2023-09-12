Возрастное ограничение 18+
Президент Азербайджана извинился перед Путиным за гибель российских военных в Карабахе
Президент Азербайджана Алиев извинился перед Владимиром Путиным после гибели российских военных-миротворцев в непризнанном Нагорном Карабахе.
Кроме того, он заявил, что готов оказать «материальную помощь» семьям убитых российских военных.
В официальных сообщениях указано, что будет произведено «тщательное расследование» этого инцидента, а все виновные понесут «должное наказание».
Напомним, вчера автомобиль с российскими военными обстреляли, все находившиеся в автомобиле погибли. Сколько россиян находилось в транспорте Минобороны РФ вчера не сообщало.
Кроме того, он заявил, что готов оказать «материальную помощь» семьям убитых российских военных.
В официальных сообщениях указано, что будет произведено «тщательное расследование» этого инцидента, а все виновные понесут «должное наказание».
Напомним, вчера автомобиль с российскими военными обстреляли, все находившиеся в автомобиле погибли. Сколько россиян находилось в транспорте Минобороны РФ вчера не сообщало.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Три грузовика столкнулись на трассе Пермь – Екатеринбург
13 сентября 2023
13 сентября 2023
В Екатеринбурге за день произошли два ДТП с участием детей
17 сентября 2023
17 сентября 2023