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Минобороны РФ: Азербайджан и Карабах договорились о полном прекращении боевых действий
Фото: Вечерние Ведомости
Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.
Об этом сообщает Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что стороны договорились при посредничестве миротворцев.
«При посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий. Реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом», — говорится в релизе ведомства.
Ранее о прекращении огня объявили власти Нагорного Карабаха. В Минобороны Азербайджана в свою очередь заявили, что приостановят «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе сегодня в 13:00.
Об этом сообщает Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что стороны договорились при посредничестве миротворцев.
«При посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий. Реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом», — говорится в релизе ведомства.
Ранее о прекращении огня объявили власти Нагорного Карабаха. В Минобороны Азербайджана в свою очередь заявили, что приостановят «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе сегодня в 13:00.
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