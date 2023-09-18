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В Воронежской области упал истребитель Су-34
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Воронежской области в среду утром упал истребитель Су-34.
Экипаж катапультировался, сообщили в Минобороны РФ. «Около 10.00 при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34. Экипаж самолета в составе двух человек катапультировался и эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет», — говорится в сообщении министерства (цитата по РИА Новости).
В ведомстве утверждают, что самолет упал вдали от населенных пунктов, на земле разрушений нет. Полет выполнялся без боекомплекта.
Причиной могла стать «техническая неисправность».
По данным телеграм-канала 112, после крушения возник сильный пожар.
Напомним, 12 сентября в Волгоградской области потерпел крушение Су-24. РИА Новости со ссылкой на Минобороны сообщали, что самолет также выполнял плановый учебно-тренировочный полет и потерпел крушение в безлюдной местности. Обошлось без жертв и разрушений.
Экипаж катапультировался, сообщили в Минобороны РФ. «Около 10.00 при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34. Экипаж самолета в составе двух человек катапультировался и эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет», — говорится в сообщении министерства (цитата по РИА Новости).
В ведомстве утверждают, что самолет упал вдали от населенных пунктов, на земле разрушений нет. Полет выполнялся без боекомплекта.
Причиной могла стать «техническая неисправность».
По данным телеграм-канала 112, после крушения возник сильный пожар.
Напомним, 12 сентября в Волгоградской области потерпел крушение Су-24. РИА Новости со ссылкой на Минобороны сообщали, что самолет также выполнял плановый учебно-тренировочный полет и потерпел крушение в безлюдной местности. Обошлось без жертв и разрушений.
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