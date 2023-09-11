СМИ: в Балашихе произошел взрыв в жилой девятиэтажке

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В подмосковной Балашихе произошел взрыв в жилой девятиэтажке.Об этом пишут в СМИ и телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев. Жители Балашихи сообщают, что произошел «сильный хлопок».По данным SHOT, разрушены несколько квартир в доме на Октябрьской. Baza пишет, что в результате взрыва в девятиэтажке якобы произошло обрушение третьего, четвертого и пятого этажей здания.По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте работают спасатели, жильцов дома эвакуируют, пишут СМИ. Официальной информации пока нет.