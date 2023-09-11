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СМИ: в Балашихе произошел взрыв в жилой девятиэтажке
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В подмосковной Балашихе произошел взрыв в жилой девятиэтажке.
Об этом пишут в СМИ и телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев. Жители Балашихи сообщают, что произошел «сильный хлопок».
По данным SHOT, разрушены несколько квартир в доме на Октябрьской. Baza пишет, что в результате взрыва в девятиэтажке якобы произошло обрушение третьего, четвертого и пятого этажей здания.
По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте работают спасатели, жильцов дома эвакуируют, пишут СМИ. Официальной информации пока нет.
Об этом пишут в СМИ и телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев. Жители Балашихи сообщают, что произошел «сильный хлопок».
По данным SHOT, разрушены несколько квартир в доме на Октябрьской. Baza пишет, что в результате взрыва в девятиэтажке якобы произошло обрушение третьего, четвертого и пятого этажей здания.
По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте работают спасатели, жильцов дома эвакуируют, пишут СМИ. Официальной информации пока нет.
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