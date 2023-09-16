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В Якутске на детей упала бетонная плита, погибла 11-летняя девочка
Фото: МЧС Республики Саха (Якутия)
В Якутске на детей упала бетонная плита, погибла 11-летняя девочка.
Трое детей госпитализированы.
«По уточнëной информации, дети играли под бывшим лестничным пролётом, который находился в стадии демонтажа. Погибла девочка 11 лет, в Республиканскую больницу №1 доставлены мальчик 5 лет и двое девочек по 7 лет, с различными травмами», — сообщает МЧС по региону.
На месте работают экстренные службы, следственно-оперативная группа и представители администрации города. С родственниками работает психолог МЧС России.
Трое детей госпитализированы.
«По уточнëной информации, дети играли под бывшим лестничным пролётом, который находился в стадии демонтажа. Погибла девочка 11 лет, в Республиканскую больницу №1 доставлены мальчик 5 лет и двое девочек по 7 лет, с различными травмами», — сообщает МЧС по региону.
На месте работают экстренные службы, следственно-оперативная группа и представители администрации города. С родственниками работает психолог МЧС России.
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