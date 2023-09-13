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Пашинян созвал заседание Совбеза Армении
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Пашинян созвал заседание Совбеза Армении.
В повестке «масштабные военные действия в Нагорном Карабахе», сообщает Sputnik Армения со ссылкой СБ.
Ранее в МИД Армении заявили, что 19 сентября Азербайджан «развязал очередную крупномасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, стремясь завершить политику этнической чистки». «Гражданские населенные пункты, город Степанакерт, другие города и села подвергаются обстрелам со стороны Азербайджана под пустым предлогом "уничтожения военных объектов"», — утверждает дипломатическое ведомство Армении.
В МИД обратились к «международным партнерам», членам Совета Безопасности ООН. «На основании трехстороннего заявления от 9 ноября российские миротворческие войска, дислоцированные в Нагорном Карабахе, предпримут ясные и недвусмысленные шаги для прекращения агрессии Азербайджана», — говорится в заявлении.
Также в ведомстве подчеркнули, что «вооруженные силы и военная техника Республики Армения не дислоцируются в Нагорном Карабахе», а все новости о минных и диверсионных операциях «являются ложными и сфабрикованными».
Официальный представитель МИД РФ Захарова заявила, что информация об «антитеррористических мероприятиях» в Нагорном Карабахе была доведена до РФ «за несколько минут до начала боевых действий». «В СМИ распространяются сведения о том, что азербайджанская сторона якобы "заблаговременно" предупредила российских миротворцев о сегодняшней "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. Это не соответствует действительности. Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий», — написала Захарова в телеграм-канале.
Ранее Баку заявил, что «о проводимых мероприятиях были проинформированы командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра».
В повестке «масштабные военные действия в Нагорном Карабахе», сообщает Sputnik Армения со ссылкой СБ.
Ранее в МИД Армении заявили, что 19 сентября Азербайджан «развязал очередную крупномасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, стремясь завершить политику этнической чистки». «Гражданские населенные пункты, город Степанакерт, другие города и села подвергаются обстрелам со стороны Азербайджана под пустым предлогом "уничтожения военных объектов"», — утверждает дипломатическое ведомство Армении.
В МИД обратились к «международным партнерам», членам Совета Безопасности ООН. «На основании трехстороннего заявления от 9 ноября российские миротворческие войска, дислоцированные в Нагорном Карабахе, предпримут ясные и недвусмысленные шаги для прекращения агрессии Азербайджана», — говорится в заявлении.
Также в ведомстве подчеркнули, что «вооруженные силы и военная техника Республики Армения не дислоцируются в Нагорном Карабахе», а все новости о минных и диверсионных операциях «являются ложными и сфабрикованными».
Официальный представитель МИД РФ Захарова заявила, что информация об «антитеррористических мероприятиях» в Нагорном Карабахе была доведена до РФ «за несколько минут до начала боевых действий». «В СМИ распространяются сведения о том, что азербайджанская сторона якобы "заблаговременно" предупредила российских миротворцев о сегодняшней "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. Это не соответствует действительности. Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий», — написала Захарова в телеграм-канале.
Ранее Баку заявил, что «о проводимых мероприятиях были проинформированы командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра».
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