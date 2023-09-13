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В Минобороны Азербайджана объявили об «антитеррористических мероприятиях» в Карабахе
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Минобороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе.
Это сделано, в том числе, для «восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики», говорится в официальном заявлении ведомства.
В Минобороны заявили, что в последние месяцы в регионе «еще больше усилилась напряженность». К этому, как говорится в сообщении, привели систематические обстрелы позиций азербайджанской армии со стороны ВС Армении, минирование территорий, увеличение числа окопов и блиндажей, усиление боевых позиций, «создание дополнительных мобилизационных частей» и др. В ведомстве заявили, что 19 сентября на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша в результате взрыва мины погибли гражданские лица. В этот же день из-за подрыва на мине погибли и были ранены военнослужащие.
«Подобные факты являются продолжением целенаправленной и планомерной террористической политики Армении, проводимой против Азербайджана», — говорится в сообщении. В связи с этим в Карабахском регионе «начаты антитеррористические мероприятия локального характера».
«В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения», — заявили в министерстве. Там добавили, что «гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели».
Сообщается, что «о проводимых мероприятиях были проинформированы командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра».
Это сделано, в том числе, для «восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики», говорится в официальном заявлении ведомства.
В Минобороны заявили, что в последние месяцы в регионе «еще больше усилилась напряженность». К этому, как говорится в сообщении, привели систематические обстрелы позиций азербайджанской армии со стороны ВС Армении, минирование территорий, увеличение числа окопов и блиндажей, усиление боевых позиций, «создание дополнительных мобилизационных частей» и др. В ведомстве заявили, что 19 сентября на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша в результате взрыва мины погибли гражданские лица. В этот же день из-за подрыва на мине погибли и были ранены военнослужащие.
«Подобные факты являются продолжением целенаправленной и планомерной террористической политики Армении, проводимой против Азербайджана», — говорится в сообщении. В связи с этим в Карабахском регионе «начаты антитеррористические мероприятия локального характера».
«В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения», — заявили в министерстве. Там добавили, что «гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели».
Сообщается, что «о проводимых мероприятиях были проинформированы командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра».
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