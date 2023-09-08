Власти Финляндии заявили о запрете въезда автомобилей из России

Алиса Левина © Вечерние ведомости

С 16 сентября въезд на автомобилях, зарегистрированных в России, будет запрещен через границы Финляндии. Соответствующее решение озвучили сегодня финские власти.«Финляндия вводит запрет на въезд в полночь. Это означает, что въезд в страну зарегистрированным в России автомобилям будет запрещен», - заявила глава МИД Элина Валтонен.Однако министр подчеркнула, что данный запрет не будет распространяться на автомобили российских дипломатов, и тех россиян, по въезжает в страну по гуманитарным причинам.