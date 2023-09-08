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Власти Финляндии заявили о запрете въезда автомобилей из России
Фото: Аля Трынова / Вечерние ведомости
С 16 сентября въезд на автомобилях, зарегистрированных в России, будет запрещен через границы Финляндии. Соответствующее решение озвучили сегодня финские власти.
«Финляндия вводит запрет на въезд в полночь. Это означает, что въезд в страну зарегистрированным в России автомобилям будет запрещен», - заявила глава МИД Элина Валтонен.
Однако министр подчеркнула, что данный запрет не будет распространяться на автомобили российских дипломатов, и тех россиян, по въезжает в страну по гуманитарным причинам.
«Финляндия вводит запрет на въезд в полночь. Это означает, что въезд в страну зарегистрированным в России автомобилям будет запрещен», - заявила глава МИД Элина Валтонен.
Однако министр подчеркнула, что данный запрет не будет распространяться на автомобили российских дипломатов, и тех россиян, по въезжает в страну по гуманитарным причинам.
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