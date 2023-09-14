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Центробанк повысил ключевую ставку на один процент – до 13%
Центральный банк РФ повысил ключевую ставку на один процент – до 13 процентов годовых.
«Давление инфляции в российской экономике остается высоким. Реализовались такие проинфляционные риски, как рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы», – указано в сообщении ЦБ.
Кроме того, ругулятор повысил прогноз по инфляции на конец текущего года до 6-7%
«Давление инфляции в российской экономике остается высоким. Реализовались такие проинфляционные риски, как рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы», – указано в сообщении ЦБ.
Кроме того, ругулятор повысил прогноз по инфляции на конец текущего года до 6-7%
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