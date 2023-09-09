Более 11 тысяч человек погибли в Ливии из-за наводнения

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Количество погибших, по последним данным, при наводнении в Ливии более 11 тысяч человек. При этом ещё 20 тысяч человек числятся без вести пропавшими, их судьба пока неизвестна. Такие данные приводит Красный Полумесяц в Ливии.Известно, что около двух тысяч тел погибших вода унесла в море.Мэр одного из пострадавших городов заявлял телеканалу Al-Arabiya, что погибших может быть 18-20 тысяч.Само стихийное бедствие вызвано ураганом, который обрушился 10 сентября на Ливию.