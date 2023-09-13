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1xPet: у кошки аллергия на корм, что делать?

18.09 Четверг, 14 сентября 2023
Партнерский материал. Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
У кошек могут возникать аллергические реакции, в том числе и на корм. Сказать об этом питомец не может, поэтому хозяину нужно быть внимательным – вовремя заметить внешние проявления аллергии и помочь котику с ней справиться. Давайте разберемся, как распознать симптомы, и что с ними делать дальше.

Почему у кошки появляется аллергия на корм?

Аллергия – это гиперактивная реакция иммунной системы на раздражитель. Аллергия на корм встречается у пушистых созданий довольно редко, всего в 10% случаев. Основная причина – нарушение работы организма, при котором иммунная система начинает реагировать на определенные компоненты в пище как на враждебные. Происходит это либо из-за генетической предрасположенности животного, либо из-за воздействия окружающей среды.

Как понять, что у кошки аллергия?

Чаще всего аллергические реакции проявляются на коже. Кошка упорно вылизывается и расчесывает красные шелушащиеся и зудящие пятна. В основном дерматит локализуется в области головы, шеи, лап, живота и основания хвоста. Шерсть в этих местах выпадает.
Также аллергия может затрагивать дыхательные пути – кошка чихает и кашляет, у нее появляется насморк и покраснение вокруг глаз.
Аллергия может вызвать желудочно-кишечные расстройства – рвоту или диарею.

В некоторых случаях аллергия может провоцировать изменения в поведении, например, ухудшение аппетита или апатию.
Чтобы убедиться, что у кошки именно аллергия, необходимо отвезти животное к ветеринару. Он проведет специальные тесты, выявит аллерген и определит стратегию лечения.

Какие ингредиенты корма вызывают аллергию?

Каждый котик уникален, и его организм может среагировать на любой компонент в составе корма. Самые распространенные аллергены: говядина, курица, рыба, злаки (пшеница, кукуруза) и искусственные добавки. Список условный, ведь аллергеном может стать что угодно.

Как лечить пищевую аллергию у кошек?

Начинать лечение нужно с визита к ветеринару. Как правило, врачи рекомендуют исключить из рациона кошки потенциальные аллергены и перейти на специальный гипоаллергенный корм. Дополнительно при необходимости назначаются препараты для облегчения симптомов – глюкокортикостероиды или антигистаминные.

Важно следовать рекомендациям ветеринара и следить за реакцией кошки на новый рацион. А также уделять особое внимание гигиене питомца – регулярное мытье и уход за шерстью помогут снизить количество аллергенов на теле.

Профилактика аллергии

Чтобы снизить риск развития аллергии, выбирайте качественные корма, которые не содержат искусственных добавок.

Например, корм 1xPet – это сбалансированный состав, 70% натуральных мясных ингредиентов в каждом кусочке, а также витамины и минеральные вещества, необходимые для здоровья и долгой жизни вашего любимца. Найти 1xPet можно в сети магазинов Магнит или на Wildberries.

Давайте резюмируем:

Аллергические реакции у кошек возникают в результате влияния окружающей среды или из-за нарушений в работе иммунной системы.

Частые симптомы аллергии: кожный зуд, высыпания, затрудненное дыхание и расстройство пищеварения.

Аллергию может спровоцировать любой компонент корма.

Для правильного и своевременного лечения необходимо обращаться к ветеринару.

Аллергия на корм значительно снижает качество жизни домашнего питомца. Будьте внимательны к симптомам, своевременно обращайтесь к специалистам и следуйте их рекомендациям, чтобы помочь кошке быстро справиться с недугом.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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