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Второклассник выстрелил в одноклассника из сигнальной ракетницы в Татарстане
Ученик второго класса в селе Богородское выстрелил из сигнальной ракетницы в лицо своему однокласснику. В СК по республике Татарстан рассказали, что у ребенка рваная рана губы.
Известно об еще одном ребенке, которого после инцидента госпитализировали – мальчика оглушил звук выстрела.
Возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью, однако самого маленького стрелка к уголовной ответственности все равно не привлечь – она наступает с 12 лет.
Известно об еще одном ребенке, которого после инцидента госпитализировали – мальчика оглушил звук выстрела.
Возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью, однако самого маленького стрелка к уголовной ответственности все равно не привлечь – она наступает с 12 лет.
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