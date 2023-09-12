Второклассник выстрелил в одноклассника из сигнальной ракетницы в Татарстане

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Ученик второго класса в селе Богородское выстрелил из сигнальной ракетницы в лицо своему однокласснику. В СК по республике Татарстан рассказали, что у ребенка рваная рана губы.Известно об еще одном ребенке, которого после инцидента госпитализировали – мальчика оглушил звук выстрела.Возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью, однако самого маленького стрелка к уголовной ответственности все равно не привлечь – она наступает с 12 лет.