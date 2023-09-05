Курорт «Шермонт» в Шерегеше стал победителем премии WOW Award

- Компания обладает знаниями и энергией, чтобы превратить Шерегеш в одну из главных туристических жемчужин Сибири. Мы применяем весь свой накопленный опыт и компетенции, которые позволят по-новому оценить преимущества отдыха в нашей стране и получить даже самому искушенному путешественнику наивысший уровень комфорта, - отмечает генеральный директор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Москве состоялась двенадцатая церемония награждения премии «WOW Awards», на которой объявлены имена победителей за самые эффектные и эффективные творческие кейсы рынка недвижимости.Премия каждый год собирает рекордное количество номинантов и считается Оскаром у специалистов рекламы и маркетинга в сфере недвижимости. Организатором мероприятия стала Ассоциация «REPA».В этом году более 200 компаний приняли участие в конкурсе, где жюри их оценивало по 19 номинациям. Компания «УГМК-Застройщик» совместно с рекламным агентством «Штольцман и Кац» представили проект «Шермонт» - горнолыжный курорт в Шерегеше Кемеровской области.Девелопер рассказал, что в его лаконичном названии есть несколько смыслов.Во-первых, «Шер» – производное от названия курорта Шерегеш, а звучное «монт» – это отражение месторасположения всей инфраструктуры, а именно горы. Во-вторых, Шермонт созвучен с именем Шермона Поппена, изобретателя снерфера – прародителя современного сноуборда.В номинации «Бренд проекта: коммерция» профессиональным жюри оценивалась идеология, нейминг, идентичность, соответствие объекту и общее восприятие.По итогам лучшим брендом стал «Шермонт».Отметим, что девелопер активно участвует в развитии курорта на Кузбассе, который стал вторым по популярности горнолыжным курортом после Сочи. Сейчас возводится апарт-комплекс в стиле альпийского шале на 320 номеров. Он станет первым в премиум-сегменте в Шерегеше.В этом году на старте строительство еще двух апарт-комплексов, что значительно увеличит количество номерного фонда на курорте. Рядом для удобства автомобилистов будет сооружен наземный паркинг на 212 машиномест.Помимо этого, компания «УГМК-Застройщик» для развития туристического потенциала возводит ключевую инфраструктуру, которая станет привлекательной для путешественников в любое время года.Гостей курорта ожидают рестораны, фитнес-центры, детский клуб, а также роскошный термальный комплекс, где будут четыре бассейна под открытым небом, spa-центр, аквапарк, комплекс бань. Увеличится вдвое протяженность горнолыжных трасс и составит порядка 100 километров.В прошлом году проект развития курорта стал обладателем премии в области визуальных коммуникаций, архитектуры, строительства и дизайна «Best For Life Design Award».Авторитетное жюри признало его победителем в номинации «Лучший апарт-комплекс для жизни и инвестиций».Напомним, проект спортивно-туристического комплекса Шерегеш является крупнейшим в России по объему инвестиций и территории строительства, площадь которого занимает 427 гектаров.