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Дизтопливо рекордно растет в цене девятый день подряд
Дизель на оптовой бирже снова побил рекорд – на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже тонна топлива стоит боле 72 100 рублей.
Цена растет уже девять дней подряд. Кроме того, растут цены и на бензин.
Ранее сообщалось, что из-за проблем в некоторых регионах России с топливом, может пострадать уборочная кампания. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев призывал обеспечить регионы топливом.
Цена растет уже девять дней подряд. Кроме того, растут цены и на бензин.
Ранее сообщалось, что из-за проблем в некоторых регионах России с топливом, может пострадать уборочная кампания. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев призывал обеспечить регионы топливом.
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