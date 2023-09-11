Дизтопливо рекордно растет в цене девятый день подряд

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Дизель на оптовой бирже снова побил рекорд – на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже тонна топлива стоит боле 72 100 рублей.Цена растет уже девять дней подряд. Кроме того, растут цены и на бензин.Ранее сообщалось, что из-за проблем в некоторых регионах России с топливом, может пострадать уборочная кампания. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев призывал обеспечить регионы топливом.